КХЛ согласовала с ФХР формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон
- РИА Новости
«Со второго раунда будет перекрёстный плей-офф: клубы попадут в группы и победитель одной группы будет играть с победителем другой», — приводит слова Морозова РИА Новости.
Регулярный сезон начнётся 1 сентября. Команды проведут в чемпионате по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля. Со второго раунда произойдёт деление на две группы.
Ранее Морозов сообщил, что Рене Фазель возглавил судейскую комиссию лиги.