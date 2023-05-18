КХЛ согласовала с ФХР формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига согласовала с Федерацией хоккея России (ФХР) формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон.

«Со второго раунда будет перекрёстный плей-офф: клубы попадут в группы и победитель одной группы будет играть с победителем другой», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Регулярный сезон начнётся 1 сентября. Команды проведут в чемпионате по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля. Со второго раунда произойдёт деление на две группы.

Ранее Морозов сообщил, что Рене Фазель возглавил судейскую комиссию лиги.