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КХЛ согласовала с ФХР формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон

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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига согласовала с Федерацией хоккея России (ФХР) формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон.
КХЛ согласовала с ФХР формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон
  • РИА Новости

«Со второго раунда будет перекрёстный плей-офф: клубы попадут в группы и победитель одной группы будет играть с победителем другой», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Регулярный сезон начнётся 1 сентября. Команды проведут в чемпионате по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля. Со второго раунда произойдёт деление на две группы.

Ранее Морозов сообщил, что Рене Фазель возглавил судейскую комиссию лиги.

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