«Салават Юлаев» решит вопрос с долгами по зарплате на следующей неделе

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов заявил, что вопрос с долгами по зарплате будет решён на следующей неделе.

«На следующей неделе этот вопрос будет решён. Лиге не о чем беспокоиться. Нет такого, что у клуба нет денег. Это чисто техническая ситуация», — приводит слова Баширова РИА Новости.

Команда из столицы Башкортостана в сезоне-2022/23 проиграла владивостокскому «Адмиралу» в серии первого раунда Кубка Гагарина (2-4).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» имеет трёхмесячную задолженность перед игроками по оплате труда.