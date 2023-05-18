«Оренбург» не получал официального запроса от «Локомотива» по трансферу Веры

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе московского «Локомотива» к полузащитнику команды Лукасу Вере.

«Официально «Оренбургу» не поступало ни одного предложения», — приводит слова Еремякина РИА Новости.

Также он ответил на вопрос, готов ли клуб рассматривать любые предложения.

«Когда предложение будет, тогда и обсудим его», — заявил президент «Оренбурга».

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в подписании Веры.