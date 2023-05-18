Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Оренбург» не получал официального запроса от «Локомотива» по трансферу Веры

Короткая ссылка
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе московского «Локомотива» к полузащитнику команды Лукасу Вере.
«Оренбург» не получал официального запроса от «Локомотива» по трансферу Веры
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Официально «Оренбургу» не поступало ни одного предложения», — приводит слова Еремякина РИА Новости.

Также он ответил на вопрос, готов ли клуб рассматривать любые предложения.

«Когда предложение будет, тогда и обсудим его», — заявил президент «Оренбурга».

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в подписании Веры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить