Кукуляк ошибочно удалил полузащитника «Спартака» Денисова в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) считает, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно удалил полузащитника «Спартака» Даниила Денисова в матче с «Химками».

«Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», — говорится в заявлении.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, как Каманцев оценил работу арбитра Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак».