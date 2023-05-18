Кукуляк ошибочно удалил полузащитника «Спартака» Денисова в матче с «Химками»
- РИА Новости
«Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», — говорится в заявлении.
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.
Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее сообщалось, как Каманцев оценил работу арбитра Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак».