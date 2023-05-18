Ивич: «Краснодар» должен будет впервые выиграть Кубок России по футболу

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что его команда заслужила победу над «Уралом» в матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2022/23.

«Мы заслуживаем это победу. В конце концов, были лучшей командой. Мы забили два гола после стандартов. Хорошо играли в пас, хорошо двигались, что давало преимущество над соперником. Очень важно было победить. Потому что проигравшая команда — всё. Победитель — выходит в суперфинал», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Он заверил, что его подопечные сделают всё от себя зависящее для победы в престижном турнире.

«Мы здесь, чтобы в первый раз взять Кубок. Теперь мы в суперфинале. Мы хорошо подготовимся к этому матчу», — добавил сербский специалист.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1. В составе «Краснодара» мячи забили Кайо Панталеан (девятая минута) и Джон Кордоба (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (22-я).

Сергей Карасёв в концовке матча назначил пенальти в ворота «Урала» и показал вторую жёлтую карточку Лео Гогличидзе. После просмотра VAR судья отменил 11-метровый удар из-за офсайда игрока «Краснодара», но не наказание для футболиста «Урала».

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира, который пройдёт 11 июня в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что Кордоба признан лучшим игроком матча Кубка России «Краснодар» — «Урал».