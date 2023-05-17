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Ротенберг бросил вызов сыграть суперсерию сборной Канады

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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил о готовности своей команды провести суперсерию со сборной Канады.

«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами. Не только с Белоруссией. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим. Мы всегда готовы бросить вызов Канаде, как и любой сборной мира. К новым вызовам мы готовы», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Заключительная игра в Минске в серии с командой Белоруссии завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Ротенберга.

В составе команды России забитыми шайбами отметились Василий Глотов, Михаил Пашнин и Марат Хайруллин.

Ранее Ротенберг объяснил причину удаления за неспортивное поведение в матче с Белоруссией.

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