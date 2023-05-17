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Николич: перезаряжен и ищу новый вызов, снова жажду успеха

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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о своём будущем.

«Я провёл много времени с семьёй, путешествовал и встретил много друзей, которых приобрёл благодаря футболу. Теперь я перезаряжен, я вернулся на рынок после чемпионата мира и ищу новый вызов, новую работу, я снова жажду успеха», — цитирует Николича CsakFoci.

Как сообщает «Матч ТВ», Николич 22 мая посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо». По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

Ранее «Динамо» объявило о назначении Павла Алпатова на должность и. о. главного тренера.

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