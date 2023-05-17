Индзаги — пятый итальянский тренер, вышедший в финал ЛЧ с итальянским клубом

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги стал пятым итальянским тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов с итальянским клубом.

Как сообщает Opta Sports, Индзаги стал пятым итальянским тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов с итальянским клубом. Это трижды делали Фабио Капелло и Карло Анчелотти с «Миланом», а также Марчелло Липпи (четырежды) и Массимилиано Аллегри (дважды) выходили в финал с «Ювентусом».

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Лаутаро Мартинес (74-я минута). Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Своего соперника подопечные Симоне Индзаги узнают в другом полуфинале, «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1), который пройдёт в Манчестере 17 мая.

Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Ранее сообщалось, что «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории.