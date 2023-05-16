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Журова: Украина имеет очень большой вес в МПК, они могли повлиять на недопуск россиян

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Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, почему к российским паралимпийцам применяют жестокие санкции на международной арене.
Журова: Украина имеет очень большой вес в МПК, они могли повлиять на недопуск россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Вообще, вот эти все отстранения делаются для информационной войны. Чтобы в СМИ каждый день муссировались новости о том, что Россию снова откуда-то отстранили или вновь не допустили. Поэтому решение о недопуске паралимпийцев нужно опротестовывать. Но надеяться на какое-то лояльное отношение не стоит. 

Мы прекрасно помним, как они изуверски поступили с нами на Паралимпиаде в Китае, где российских спортсменов выгнали из Олимпийской деревни. Они специально проходятся по самому больному. 

Ещё не стоит отбрасывать немаловажный аспект, что Украина имеет большой вес в Международном паралимпийском комитете. Они всегда были очень сильны в поддержке паралимпийцев и успешно выступали на соревнованиях и вкладывались в этот спорт. У них была такая стратегия, потому что в классических Олимпийских играх украинцы не имели больших успехов. И когда Россия стала хорошо развиваться, мы стали конкурентами и где-то отобрали преимущество. Поэтому не стоит исключать, что Украина распространила своё политическое влияние и на международный комитет, потому что в нём украинцы имеют очень большое влияние», — сказала депутат RT.

Ранее Журова заявила, что МПК ведёт себя бесчеловечно по отношению к нашим паралимпийцам.

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