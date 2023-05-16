Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но надо не только в РПЛ вариться
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«В перспективе он способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ. А так у него есть все данные, школа, понимание игры, чтобы добиться успеха», — цитирует Березовского «Чемпионат».
Напомним, что Матвей является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара».
24-летний вратарь провёл за команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 49 мячей и 11 раз сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Ранее Сафонов заявил, что готов рассмотреть предложения из Европы.