Гогниев рассказал, чем занимается после ухода из «Химок»
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«Дела хорошо, отдыхал, наслаждался спокойствием. Был дома во Владикавказе с семьёй. Провёл анализ того, что получилось в «Химках», что нет. Понимаю, что есть какие-то проблемы. Желаю клубу всего наилучшего и процветания», — цитирует тренера СЭ.
Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Ранее Геннадий Орлов заявил, что Гогниев чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть.