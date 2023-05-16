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Гогниев рассказал, чем занимается после ухода из «Химок»

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Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, чем занимается после ухода из клуба.
Гогниев рассказал, чем занимается после ухода из «Химок»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Дела хорошо, отдыхал, наслаждался спокойствием. Был дома во Владикавказе с семьёй. Провёл анализ того, что получилось в «Химках», что нет. Понимаю, что есть какие-то проблемы. Желаю клубу всего наилучшего и процветания», — цитирует тренера СЭ.

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Гогниев чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть.

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