Малафеев вспомнил о том, как обменялся майками с Каном после разгрома «Баварии» в Кубке УЕФА

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как обменялся майками с голкипером «Баварии» Оливером Каном после разгрома в Кубке УЕФА.

«Когда уступаешь, находишься не в том состоянии, чтобы подходить и поздравлять оппонентов. Честно говоря, не следил, чем занимались мюнхенцы. Главное, мы своей игрой заставили их уважать себя. Каждый игрок «Баварии» это понял и принял.

Единственное, подошёл к Кану и поменялся с ним свитерами. Сам попросил об этом, и Оливер согласился. Пожали руки. Думаю, ему не нужна была майка, в которой он потерпел разгромное поражение. Зато теперь она висит на видном месте в моём кабинете среди медалей и наград. А моя ему вряд ли пригодилась», — рассказал Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев прокомментировал разгромную победу над «Баварией» в полуфинальном матче Кубка УЕФА.