Титов считает плюсом для российских гоночных серий уход «Формулы-1» из страны

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов высказал мнение, что уход «Формулы-1» из России стал плюсом для российских гоночных серий.

«Я по «Формуле-1» не скучаю ни капли. Она ушла, и у нас появилась возможность налаживать свои соревнования, у нас здесь. Это только плюс для всех», — цитирует Титова ТАСС.

В марте 2022 года Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами «Формулы-1».