Комитет Госдумы одобрил проект об интеграции новых регионов в систему спорта России

Комитет Госдумы может рассмотреть в первом чтении законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт.

«Сегодня Комитет Госдумы по спорту рекомендовал принять его в первом чтении... Законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт могут рассмотреть 17 мая», — говорится в Telegram-канале комитета ГД по спорту.

7 апреля в Госдуму внесли законопроект об интеграции новых регионов в систему физкультуры. Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и аккредитации региональных спортивных федераций, а также признания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, сообщается в документе, размещённом в думской базе данных.

Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах властей по развитию физической культуры и спорта на новых территориях.