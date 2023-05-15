Директор «Эспаньола» извинился за поведение фанатов в отношении игроков «Барселоны»

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе прокомментировал инцидент с фанатами команды после матча 34-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Мы хотим извиниться перед миром за эти события. Те, кто выскочили на поле, не соответствуют стандартам «Эспаньола». Они не имеют отношения к нашему клубу. Мы сделаем всё возможное, чтобы искоренить такого рода ситуации», — цитирует Йе Movistar.

Игра 34-го тура на стадионе «Корнелья-Эль Прат» завершилась со счётом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В последний раз «Барса» становилась чемпионом в 2019 году.

Ранее игроки «Барселоны» после матча спрятались от фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении.