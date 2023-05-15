Sports Zone: Неймар может стать частью сделки между ПСЖ и «Ман Сити»

«Пари Сен-Жермен» настроен расстаться с бразильским нападающим Неймаром.

По информации Sports Zone, в клубе хотят предложить игрока «Манчестер Сити» в обмен на Бернарду Силву, чтобы не платить за португальца. Отмечается, что ПСЖ любыми способами собирается избавиться от Неймара и рассматривает все варианты, включая аренду.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из ПСЖ после акции протеста болельщиков возле его дома.