Орлов: Кукуян не свободен в принятии решений, у него много политических воображений
«У меня вопрос — почему Кукуян так неуверен в себе? Почему он изначально даёт жёлтую? Значит, на него что-то давит и он не свободен в принятии решений. Этот эпизод показывает, что у него в голове много политических воображений», — цитирует Орлова Sport24.
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.
Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.
Ранее Орлов заявил, что фанаты других команд мечтают о развале «Зенита».