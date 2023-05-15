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Орлов: Кукуян не свободен в принятии решений, у него много политических воображений

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе Павла Кукуяна в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

«У меня вопрос — почему Кукуян так неуверен в себе? Почему он изначально даёт жёлтую? Значит, на него что-то давит и он не свободен в принятии решений. Этот эпизод показывает, что у него в голове много политических воображений», — цитирует Орлова Sport24.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Орлов заявил, что фанаты других команд мечтают о развале «Зенита».

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