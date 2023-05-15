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Тарпищев назвал задачей Медведева подготовку к «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что на турнире в Риме Даниил Медведев должен будет привыкнуть к игре на грунтовом покрытии перед стартом на Открытом чемпионате Франции.

«Играет абсолютно нормально для себя, для его личного опыта на грунте хороший матч провёл. Задача — наигрываться, набирать технико-тактические варианты игры перед Открытым чемпионатом Франции, набирать опыт», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, «практики у Дани такой на земле, как на харде, нет».

«Этот пробел надо восполнять», — заключил Тарпищев.

Медведев во втором круге турнира в Риме победил Эмиля Руусувуори из Финляндии со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 28 минут. В следующем туре он сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

«Ролан Гаррос» 2023 года пройдёт с 22 мая по 11 июня.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.



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