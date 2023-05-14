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Самсонова проиграла Векич в матче третьего круга турнира WTA в Риме

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Россиянка Людмила Самсонова не смогла оформить выход в четвёртый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Самсонова проиграла Векич в матче третьего круга турнира WTA в Риме
  • AP
  • © Marta Lavandier

Теннисистка из России в матче третье круга потерпела поражение от Донны Векич из Хорватии в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

Следующей соперницей Векич станет первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Призовой фонд турнира в столице Италии составляет €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.

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