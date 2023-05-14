Самсонова проиграла Векич в матче третьего круга турнира WTA в Риме
- AP
- © Marta Lavandier
Теннисистка из России в матче третье круга потерпела поражение от Донны Векич из Хорватии в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.
Следующей соперницей Векич станет первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
Призовой фонд турнира в столице Италии составляет €3,5 млн.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.