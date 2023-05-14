Даса не удивлён увольнению тренера «Динамо» Йокановича после игры с «Ахматом»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса дал понять, что ожидал увольнения главного тренера столичной команды Славиши Йокановича после разгромного поражения в матче Российской-премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Я не знал о том, что наш тренер уволен. Мы играли очень плохо, так что это понятно», — цитирует Дасу «Матч ТВ».

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен со своего поста.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го после увольнения Сандро Шварца.

Ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения Йокановича.