Даса не удивлён увольнению тренера «Динамо» Йокановича после игры с «Ахматом»
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«Я не знал о том, что наш тренер уволен. Мы играли очень плохо, так что это понятно», — цитирует Дасу «Матч ТВ».
«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен со своего поста.
54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го после увольнения Сандро Шварца.
Ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения Йокановича.