Гвардис: «Спартаку» в матче с «Зенитом» не дали пенальти из-за незначительности контакта

Член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Александр Гвардис считает, что московский «Спартак» правильно не получил пенальти в матче с петербургским «Зенитом».

«Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде... На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт — это не фол», — цитирует Гвардиса «Спорт-Экспресс».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади петербуржцев.

Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (54), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Ранее Семак заявил после матча с «Краснодаром», что почувствовал себя чемпионом.