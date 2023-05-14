Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гвардис: «Спартаку» в матче с «Зенитом» не дали пенальти из-за незначительности контакта

Короткая ссылка
Член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Александр Гвардис считает, что московский «Спартак» правильно не получил пенальти в матче с петербургским «Зенитом».
Гвардис: «Спартаку» в матче с «Зенитом» не дали пенальти из-за незначительности контакта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде... На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт — это не фол», — цитирует Гвардиса «Спорт-Экспресс».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади петербуржцев.

Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (54), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Ранее Семак заявил после матча с «Краснодаром», что почувствовал себя чемпионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить