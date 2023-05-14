Игорь Стрельцов считает, что «Торпедо» вылетело из РПЛ из-за денежного вопроса
- РИА Новости
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«Раньше всё зависело не столько от финансовых возможностей команды, сколько от игры, а сейчас — от денежных средств», — приводит слова Стрельцова Sport24.
«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.
Ранее хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич заявил, что хочет остаться в команде после вылета в Первую лигу.