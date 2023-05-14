Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нападающий «Крыльев Советов» Писарский оштрафован за удаление в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что нападающий самарского клуба Владимир Писарский получил штраф за удаление в матче 26‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Нападающий «Крыльев Советов» Писарский оштрафован за удаление в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Да, Писарский оштрафован. На сколько — не стоит нам обсуждать. Самое главное, чтобы Владимир понял свою ответственность», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

По словам тренера, нападающему надо развиваться.

«Владимир пришёл в «Крылья Советов» статусным игроком, но он ещё не так много в большом футболе, и это не может не сказываться. Посмотрим, какие выводы он сделает», — заявил он.

Встреча состоялась в Краснодаре 7 мая и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Писарский получил красную карточку на 32‑й минуте игры.

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают 12‑е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не полетел на матч 27-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить