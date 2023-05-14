Нападающий «Крыльев Советов» Писарский оштрафован за удаление в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что нападающий самарского клуба Владимир Писарский получил штраф за удаление в матче 26‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Да, Писарский оштрафован. На сколько — не стоит нам обсуждать. Самое главное, чтобы Владимир понял свою ответственность», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

По словам тренера, нападающему надо развиваться.

«Владимир пришёл в «Крылья Советов» статусным игроком, но он ещё не так много в большом футболе, и это не может не сказываться. Посмотрим, какие выводы он сделает», — заявил он.

Встреча состоялась в Краснодаре 7 мая и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Писарский получил красную карточку на 32‑й минуте игры.

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают 12‑е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не полетел на матч 27-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».