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Экс-менеджер «Зенита» Блинов рассказал, как болельщиков клуба посадили в тюрьму в Испании

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Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов вспомнил об инциденте болельщиков петербургского клуба с испанской полицией после матча 1/16 Кубка УЕФА с «Вильярреалом» в 2008 году.
Экс-менеджер «Зенита» Блинов рассказал, как болельщиков клуба посадили в тюрьму в Испании
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Во время игры один из полицейских зашёл на фанатский сектор «Зенита», снял каску, и кто-то из болельщиков его зацепил, после чего у него пошла кровь. В итоге четырёх наших болельщиков арестовали», — приводит слова Блинова «Чемпионат».

По его словам, болельщики провели около пяти месяцев в тюрьме.

«Зенит» оказывал болельщикам постоянную поддержку, нанимал адвокатов. Мы очень долго с этим разбирались, передавали им посылки с одеждой», — сказал он.

В 2008 году петербуржцы стали обладателями Кубка УЕФА, обыграв в финале «Глазго Рейнджерс» со счётом 2:0. В том турнире команда провела 17 матчей, в которых одержала девять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Ранее футболистам «Зенита» вручили золотые медали и кубок РПЛ.

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