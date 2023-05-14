Канте может пропустить остаток сезона

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал состояние полузащитника команды Н'Голо Канте.

«Мы потеряли Канте во время вчерашней тренировки. У него появились болезненные ощущения в паховой области. По прогнозам, он выбыл на пару недель. Все понимают, что это означает», — цитирует Лэмпарда Talksport.

В нынешнем сезоне игрок провёл десять матчей за лондонский клуб во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Ранее Лэмпард заявил, что «Челси» нужны «убийцы» на поле, сейчас их недостаточно.