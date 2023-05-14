Салихова: Абаскаль — третий тренер «Спартака», который мучается от судейства

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на отказ главного тренера команды Гильермо Абаскаля общаться с прессой после матча 27-го тура чемпионата России с «Химками».

«Я видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучится от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги», — цитирует Салихову Metaratings.

Испанский специалист отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Химками». Игра завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее в «Спартаке» объяснили поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками».