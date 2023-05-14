Корстин: УНИКС ведёт в финале Единой лиги ВТБ за счёт опыта игроков
«Сказывается опыт — «Локо» всё же молодой коллектив. И видно, что обе команды хотят победить и нервничают», — цитирует Корстин ТАСС.
По словам бронзового призёра Олимпиады, УНИКС ведёт в серии за счёт «бойцовских качеств, хотя команды примерно равные по силам».
«Но фаворита в этой серии нет», — заключила Корстин.
УНИКС обыграл 13 мая «Локомотив-Кубань» (90:88) и увеличил отрыв в серии (3-1) финала Единой лиги ВТБ.
Следующий матч состоится в Казани 16 мая.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Зенит» и увеличил отрыв в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.