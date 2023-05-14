Корстин: УНИКС ведёт в финале Единой лиги ВТБ за счёт опыта игроков

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что более опытные баскетболисты казанского УНИКСа упрощают задачу в борьбе за победу в финальной серии над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

«Сказывается опыт — «Локо» всё же молодой коллектив. И видно, что обе команды хотят победить и нервничают», — цитирует Корстин ТАСС.

По словам бронзового призёра Олимпиады, УНИКС ведёт в серии за счёт «бойцовских качеств, хотя команды примерно равные по силам».

«Но фаворита в этой серии нет», — заключила Корстин.

УНИКС обыграл 13 мая «Локомотив-Кубань» (90:88) и увеличил отрыв в серии (3-1) финала Единой лиги ВТБ.

Следующий матч состоится в Казани 16 мая.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Зенит» и увеличил отрыв в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.













