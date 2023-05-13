«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе сине-бело-голубых отличились Малком (15-я минута), Матео Кассьерра (96-я). У «быков» мячи забили Михайло Баньяц (51-я), Алексей Ионов (58-я).

«Зенит» в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2) досрочно завоевал золотые медали. Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. «Краснодар» (43) располагается на шестой строчке.

Ранее ЭСК РФС признал, что Павел Кукуян ошибочно засчитал гол в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».