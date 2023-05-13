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В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в составе на матч с «Химками»

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В пресс-службе «Спартака» сообщили, что полузащитник команды Роман Зобнин пропустит матч 27-го тура РПЛ с «Химками» из-за мышечного перегруза.
В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в составе на матч с «Химками»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У Зобнина небольшой мышечный перегруз, тренерский штаб дал ему передохнуть», — говорится в сообщении пресс-службы.

Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало в 14:00.

Ранее стал известен состав «Спартака» на матч с «Химками».

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