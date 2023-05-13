В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в составе на матч с «Химками»

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что полузащитник команды Роман Зобнин пропустит матч 27-го тура РПЛ с «Химками» из-за мышечного перегруза.

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