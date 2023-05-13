В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в составе на матч с «Химками»
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что полузащитник команды Роман Зобнин пропустит матч 27-го тура РПЛ с «Химками» из-за мышечного перегруза.
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«У Зобнина небольшой мышечный перегруз, тренерский штаб дал ему передохнуть», — говорится в сообщении пресс-службы.
Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало в 14:00.
Ранее стал известен состав «Спартака» на матч с «Химками».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»