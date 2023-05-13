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Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с победой на чемпионате мира

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Президент РФ Владимир Путин отметил лидерские качества победителя чемпионата мира по дзюдо Армана Адамяна.
Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с победой на чемпионате мира
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«От души поздравляю вас с триумфом. На чемпионате мира в Катаре вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо», — говорится в телеграмме.

Российский дзюдоист одержал победу на чемпионате мира по дзюдо в Катаре в весовой категории до 100 кг. Адамян в финальной схватке победил чеха Лукаша Крпалека.

Сборная России выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее Адамян назвал золото Олимпиады своей главной целью.

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