Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с победой на чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин отметил лидерские качества победителя чемпионата мира по дзюдо Армана Адамяна.

«От души поздравляю вас с триумфом. На чемпионате мира в Катаре вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо», — говорится в телеграмме.

Российский дзюдоист одержал победу на чемпионате мира по дзюдо в Катаре в весовой категории до 100 кг. Адамян в финальной схватке победил чеха Лукаша Крпалека.

Сборная России выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее Адамян назвал золото Олимпиады своей главной целью.