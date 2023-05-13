«Майами» нанёс поражение «Нью-Йорку» и пробился в финал Восточной конференции НБА

«Майами Хит» обыграл «Нью-Йорк Никс» в шестом матче второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» завершилась со счётом 96:92.

В составе «Хит» лучшим игроком стал Джимми Батлер, который набрал 24 очка. У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 41.

Счёт в серии — 4-2. Таким образом, «Хит» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем матча «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс».

Ранее «Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в финал Западной конференции НБА.