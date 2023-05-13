Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Майами» нанёс поражение «Нью-Йорку» и пробился в финал Восточной конференции НБА

Короткая ссылка
«Майами Хит» обыграл «Нью-Йорк Никс» в шестом матче второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» нанёс поражение «Нью-Йорку» и пробился в финал Восточной конференции НБА
  • AP

Встреча в Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» завершилась со счётом 96:92.

В составе «Хит» лучшим игроком стал Джимми Батлер, который набрал 24 очка. У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 41.

Счёт в серии — 4-2. Таким образом, «Хит» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем матча «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс».

Ранее «Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в финал Западной конференции НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить