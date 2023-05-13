Винер отметила роль Кабаевой в развитии мировой художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что совместно с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой они внесли весомый вклад в развитие мирового спортивного движения.

«Благодаря нашему тандему художественная гимнастика поднялась на тот высокий уровень, когда наш спорт был истинно олимпийским. Когда была актуальна фраза Кубертена «Быстрее, выше, сильнее!», — цитирует Винер ТАСС.

Винер пожелала здоровья, процветания и успехов Кабаевой, которой 12 мая исполнилось 40 лет.

«Особенно с ее центром в Сочи, куда она приглашает девочек из регионов, помогает им. Она делает огромное дело. Алина — настоящий патриот России», — добавила главный тренер сборной России.

Кабаева является олимпийской чемпионкой 2004 года и бронзовым призёром Игр-2000. В её коллекции также девять золотых наград чемпионатов мира и 15 — первенств Европы.

Ранее Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике.