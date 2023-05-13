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Павлюченко: буду рад, если Мостовой возглавит команду РПЛ

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Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко считает, что экс-полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой вполне способен стать успешным тренером.

«У него большой опыт, он в футболе всю жизнь. Буду рад, если он возглавит команду РПЛ, только удачи ему желаю», — цитирует Павлюченко Metaratings.

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» считает, что у Мостового есть перспективы на тренерском поприще.

«Его помнят, знают, он делится опытом и подсказывает во время игры и до. Он авторитет для молодых и для меня в том числе», — заключил Павлюченко.

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза (РФС) по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Мостовой за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.

Ранее Мостовой заявил, что не знает, что будет делать после получения лицензии для работы тренером.

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