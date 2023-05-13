Гаврилов: «Спартак» должен вкладывать деньги в собственную молодёжь
«Деньги как раз и надо вкладывать в молодёжь. Потому что для «Спартака» такое место неприемлемо. У московского клуба всегда были самые высокие задачи — стать чемпионом, выиграть Кубок и хорошо выступить в еврокубках», — цитирует бронзового призёра Олимпиады в Москве «Спорт день за днём».
При этом он не стал советовать тренерскому штабу красно-белых, какие конкретные позиции в команде будет необходимо усилить в межсезонье.
«Есть тренеры, есть руководство, пусть они этот вопрос решают. Всегда требуется усиление на все позиции», — добавил Гаврилов.
«Спартак» по итогам 26 туров с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА (51) располагается на второй позиции, «Ростов» (50) — на третьей. «Зенит» (64) досрочно стал чемпионом России сезона-2022/23.
Ранее Гаврилов отреагировал на поражение красно-белых в матче с «Акроном» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.