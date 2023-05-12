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Агапитов: IWF найдёт повод не допускать российских тяжелоатлетов к турнирам

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов призвал не радоваться раньше времени решению допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Агапитов: IWF найдёт повод не допускать российских тяжелоатлетов к турнирам
  • РИА Новости

«У нас есть чёткое понимание, что есть задача не допускать наших спортсменов, причём не спортивная, а политическая. Способы всегда найдутся», — цитирует Агапитова РИА Новости.

По его словам, в сборной России наверняка есть спортсмены, которые имеют отношение к ЦСКА.

«Этот критерий придуман именно для того, чтобы не допустить сильных спортсменов к соревнованиям. Возможно, включится ещё надуманная антидопинговая история или что-то ещё», — добавил Агапитов.

Руководство Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) на исполкоме 12 мая приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее сообщалось, что IWF запретит спортсменам выходить на церемонии награждения с государственными флагами.

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