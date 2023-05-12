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Сёмин оценил решение Мостового стать тренером

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении экс-футболиста сборной России Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
Сёмин оценил решение Мостового стать тренером
  • РИА Новости

«Отлично, он был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию, надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу. Но должность тренера неожиданно назначают — одного уволили, другого взяли. Поэтому сложно сказать, когда и куда его возьмут», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Футболист за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.

Ранее сообщалось, что Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

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