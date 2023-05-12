СЭ: в лечении Костомарова могут принять участие иностранные врачи

В лечении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова могут принять участие специалисты из других стран.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», cпециалисты, работающие с фигуристом, и его семья допускают участие иностранных врачей в протезировании олимпийского чемпиона.

По информации источника, от идеи лечения за границей было решено отказаться, однако среди возможных вариантов называется приезд врачей из зарубежной страны. Они же могут привезти протезы.

11 мая МК сообщил, что Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу. Позже данная информация была опровергнута.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову.