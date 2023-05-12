Metaratings: защитник Классен может покинуть «Спартак»

Защитник «Спартака» Леон Классен может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, Классен может покинуть столичный клуб, если пойдёт на понижение зарплаты.

По информации источника, к футболисту проявляют интерес российские клубы.

Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». 22-летний игрок в 18 матчах в сезоне-2022/23 не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €600 тыс.

Ранее сообщалось, что «Спартак» увеличит бюджет на следующий сезон на 1 млрд рублей.