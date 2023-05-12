РБК: «Спартак» увеличит бюджет на следующий сезон на миллиард рублей
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Об этом сообщает «РБК Спорт».
По информации источника, бюджет, который планируют принять в клубе, составит 12 млрд рублей.
Также отмечается, что клуб продолжит поиск талантливых игроков с российским паспортом и — точечно — легионеров высокого уровня.
В текущем сезоне «Спартак» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» направил в «Спартак» письмо о выкупе Степана Оганесяна.