РБК: «Спартак» увеличит бюджет на следующий сезон на миллиард рублей

«Спартак» готовит новую стратегию развития клуба.

Об этом сообщает «РБК Спорт».

По информации источника, бюджет, который планируют принять в клубе, составит 12 млрд рублей.

Также отмечается, что клуб продолжит поиск талантливых игроков с российским паспортом и — точечно — легионеров высокого уровня.

В текущем сезоне «Спартак» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» направил в «Спартак» письмо о выкупе Степана Оганесяна.