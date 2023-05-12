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Еремякин: «Оренбург» направил в «Спартак» письмо о выкупе Оганесяна

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал понять, что руководство клуба хочет, чтобы нападающий московского «Спартака» стал полноценным игроком бело-голубых.

«Я давал указания по поводу Степана Оганесяна. В соответствии с контрактом до 31 мая мы должны уведомить «Спартак». Такое письмо о желании выкупа мы отправили, а дальше может быть что угодно», — цитирует Еремякина РИА Новости.

При этом спортивный функционер также сообщил, что не в курсе возможной смены гражданства футболиста на армянское.

«Мне ничего об этом неизвестно», — заключил Еремякин.

Оганесян на правах аренды перешёл в «Оренбург». 21-летний форвард в 20 матчах сезона-2022/23 забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что чехи имеют право критиковать его за работу в России.

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