Еремякин: «Оренбург» направил в «Спартак» письмо о выкупе Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал понять, что руководство клуба хочет, чтобы нападающий московского «Спартака» стал полноценным игроком бело-голубых.

«Я давал указания по поводу Степана Оганесяна. В соответствии с контрактом до 31 мая мы должны уведомить «Спартак». Такое письмо о желании выкупа мы отправили, а дальше может быть что угодно», — цитирует Еремякина РИА Новости.

При этом спортивный функционер также сообщил, что не в курсе возможной смены гражданства футболиста на армянское.

«Мне ничего об этом неизвестно», — заключил Еремякин.

Оганесян на правах аренды перешёл в «Оренбург». 21-летний форвард в 20 матчах сезона-2022/23 забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что чехи имеют право критиковать его за работу в России.