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Кущенко: БК «Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с более опытным соперником

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вполне способен выиграть финальную серию с УНИКСом.

«Локомотив» вёл в счёте и контролировал игру, но победа уплыла из-под носа. УНИКС оказался более опытной командой — пусть более возрастной, но и более мастеровитой», — цитирует Кущенко ТАСС.

При этом, по его мнению, краснодарский клуб имеет больше энергии, большую ротацию, но у него возникают проблемы с концовкой матчей.

«Казанцам удалось затянуть соперника в сложную концовку, «Локо» много намазал, и лидеры не реализовали важные броски. При этом я уверен, что серия будет долгая», — заключил Кущенко.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 82:81. Счёт в противостоянии — 2-1 в пользу УНИКСа. Следующий матч состоится в Краснодаре 13 мая.

Ранее сообщалось, что ЦСКА нанёс поражение петербургскому «Зениту» в третьем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.



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