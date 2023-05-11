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Веснина: россияне ставят перед собой самые высокие цели на «Мастерсе» в Риме

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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ожидает удачного выступления от россиян на представительном теннисном турнире в Риме.
Веснина: россияне ставят перед собой самые высокие цели на «Мастерсе» в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Думаю, что российские теннисисты ставят перед собой самые высокие цели на «Мастерсе» в Риме. Но не стоит забывать, что уже через три недели стартует «Ролан Гаррос», — цитирует Веснину «Матч ТВ».

Она уверена, что турнир в Риме станет отличной подготовкой для французского «Шлема».

Призовой фонд женской части турнира в Риме составляет €3,5 млн, мужской — €7,7. За главный трофей соревнований борется, в частности, Даниил Медведев. 27-летний россиянин является одним из фаворитов турнира.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме.

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