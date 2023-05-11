Веснина: россияне ставят перед собой самые высокие цели на «Мастерсе» в Риме
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«Думаю, что российские теннисисты ставят перед собой самые высокие цели на «Мастерсе» в Риме. Но не стоит забывать, что уже через три недели стартует «Ролан Гаррос», — цитирует Веснину «Матч ТВ».
Она уверена, что турнир в Риме станет отличной подготовкой для французского «Шлема».
Призовой фонд женской части турнира в Риме составляет €3,5 млн, мужской — €7,7. За главный трофей соревнований борется, в частности, Даниил Медведев. 27-летний россиянин является одним из фаворитов турнира.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме.