Российский легкоатлет Пищальников дисквалифицирован на четыре года за допинг
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).
Сообщается, что в пробе спортсмена обнаружили дегидрохлорометилтестостерон. Результаты Пищальникова с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года были аннулированы.
Дисквалификация начинается с 20 марта 2023 года.
Пищальников завершил карьеру в 2012 году.
Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону Андрею Сильнову продлили дисквалификацию на год.