Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российский легкоатлет Пищальников дисквалифицирован на четыре года за допинг

Короткая ссылка
Семикратный чемпион России в метании диска легкоатлет Богдан Пищальников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Российский легкоатлет Пищальников дисквалифицирован на четыре года за допинг
  • AFP
  • © PAWEL KOPCZYNSKI

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).

Сообщается, что в пробе спортсмена обнаружили дегидрохлорометилтестостерон. Результаты Пищальникова с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года были аннулированы.

Дисквалификация начинается с 20 марта 2023 года.

Пищальников завершил карьеру в 2012 году.

Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону Андрею Сильнову продлили дисквалификацию на год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить