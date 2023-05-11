Российский легкоатлет Пищальников дисквалифицирован на четыре года за допинг

Семикратный чемпион России в метании диска легкоатлет Богдан Пищальников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).

Сообщается, что в пробе спортсмена обнаружили дегидрохлорометилтестостерон. Результаты Пищальникова с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года были аннулированы.

Дисквалификация начинается с 20 марта 2023 года.

Пищальников завершил карьеру в 2012 году.

Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону Андрею Сильнову продлили дисквалификацию на год.