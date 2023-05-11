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Кремль негативно оценил недопуск российских фехтовальщиков на турниры

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) о недопуске российских спортсменов к соревнованиям.
Кремль негативно оценил недопуск российских фехтовальщиков на турниры
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения и считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к атлетам их участие в международных турнирах, мы не согласны с такими рекомендациями», — приводит слова Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле считают, что спортсмены должны иметь право на участие в международных соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны.

10 марта конгресс FIE принял решение о возвращении фехтовальщиков из России и Белоруссии к соревнованиям.

Сегодня глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что организация не допустила к международным стартам ряд фехтовальщиков, включая олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав.

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