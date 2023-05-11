Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Червиченко заявил, что «Спартаку» помогают судьи

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московская команда показывает хорошие результаты в чемпионате России по футболу сезона-2022/23 благодаря помощи арбитров.

«Нам постоянно обещают, что смогут вмешаться в борьбу за первое место, а по итогу опустились на пятое-шестое  место. Они вылезают со дна только при помощи всяких Кириллов Левниковых и Владиславов Безбородовых. Я думаю, что без судейской поддержки «Спартак» так и болтался бы в районе шестого места», — цитирует Червиченко РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что у «Спартака» есть шансы побороться за второе место.

«Но всё-таки не надо сбрасывать со счетов ни ЦСКА, ни «Ростов». Говорить про кризис в команде можно было бы, если до этого было что-то хорошее, а потом случилась яма. Но у «Спартака» монотонно всё время что-то не получается. На словах пузырей много, а на деле мы ничего не видим», — добавил Червиченко.

«Спартак» с 49 очками по итогам 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (64). На второй позиции располагается ЦСКА (51), на третьем месте — «Ростов» (50).

Ранее Роман Зобнин заявил, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить