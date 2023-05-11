Червиченко заявил, что «Спартаку» помогают судьи

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московская команда показывает хорошие результаты в чемпионате России по футболу сезона-2022/23 благодаря помощи арбитров.

«Нам постоянно обещают, что смогут вмешаться в борьбу за первое место, а по итогу опустились на пятое-шестое место. Они вылезают со дна только при помощи всяких Кириллов Левниковых и Владиславов Безбородовых. Я думаю, что без судейской поддержки «Спартак» так и болтался бы в районе шестого места», — цитирует Червиченко РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что у «Спартака» есть шансы побороться за второе место.

«Но всё-таки не надо сбрасывать со счетов ни ЦСКА, ни «Ростов». Говорить про кризис в команде можно было бы, если до этого было что-то хорошее, а потом случилась яма. Но у «Спартака» монотонно всё время что-то не получается. На словах пузырей много, а на деле мы ничего не видим», — добавил Червиченко.

«Спартак» с 49 очками по итогам 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (64). На второй позиции располагается ЦСКА (51), на третьем месте — «Ростов» (50).

Ранее Роман Зобнин заявил, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ.





