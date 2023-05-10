Радимов: «Реал» может играть и от обороны, когда их начинает возить такая команда, как «Сити»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Реал» может играть и от обороны, когда их начинает возить такая команда, как «Сити». Мадридцы хладнокровно оборонялись. Я затрудняюсь ответить, почему Холанд не был ярок. Думаю, «Ман Сити» в ответной игре является фаворитом, — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. В составе «Реала» мяч забил Винисиус Жуниор. У «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брёйне.

Ответный матч между командами состоится 17 мая в Манчестере. Начало в 22:00 мск.

Ранее Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».