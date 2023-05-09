Вратарь «Торонто» Самсонов не сыграет в четвёртой игре серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов не сможет принять участие в четвёртом матче плей-офф с «Флорида Пантерз».

Как сообщает TSN, он находится в списке с травмой верхней части тела. В стартовом составе на четвёртый матч выйдет Джозеф Уолл.

Напомним, что россиянин был заменён на 21-й минуте в результате травмы. Он успел отразить восемь бросков по своим воротам.

Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра пройдёт 11 мая.

Ранее «Вегас» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон» и повёл в серии.