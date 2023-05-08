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Перенёсший остановку сердца Эриксен получил премию Laureus в категории «Возвращение года»

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Переживший остановку сердца полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиан Эриксен стал обладателем премии Laureus в номинации «Возвращение года».

Об этом сообщает пресс-служба премии в социальных сетях.

Напомним, что во время матча сборной Дании с командой Финляндии на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, перешёл в английский «Брентфорд», а затем в МЮ.

Laureus World Sports Awards вручают спортсменам за достижения за год.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал обладателем спортивного «Оскара» в номинации «Спортсмен года».

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