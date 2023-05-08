Нападающий «Пари НН» Яковлев назвал Юрана отличным мотиватором

Нападающий «Пари НН» Владислав Яковлев, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал, каково ему играется под руководством главного тренера Сергея Юрана.

«У нас очень хороший тренерский штаб. А Сергей Николаевич Юран — отличный мотиватор. Он умеет подобрать нужные слова, завести команду, правильно настроить её на игру», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

В начале апреля стало известно об увольнении Артёма Горлова из нижегородского клуба. Новым главным тренером команды был назначен Юран.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. Клуб находится в зоне стыковых матчей за право остаться в высшей лиге.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о полном кредите доверия Юрану.