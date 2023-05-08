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Нападающий «Пари НН» Яковлев назвал Юрана отличным мотиватором

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Нападающий «Пари НН» Владислав Яковлев, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал, каково ему играется под руководством главного тренера Сергея Юрана.
Нападающий «Пари НН» Яковлев назвал Юрана отличным мотиватором
  • РИА Новости

«У нас очень хороший тренерский штаб. А Сергей Николаевич Юран — отличный мотиватор. Он умеет подобрать нужные слова, завести команду, правильно настроить её на игру», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба. 

В начале апреля стало известно об увольнении Артёма Горлова из нижегородского клуба. Новым главным тренером команды был назначен Юран.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. Клуб находится в зоне стыковых матчей за право остаться в высшей лиге.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о полном кредите доверия Юрану.

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