Чисора: если я возьмусь за Усика, он забудет украинский язык

Британский боксёр Дерек Чисора выразил готовность стать промоутером титульного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Это один из тех боёв, которые люди обязаны увидеть. Настоящее противостояние навыков. Я готов стать промоутером этого боя. Вы, наверное, слышали, что Усик не говорит по-английски. Он будет говорить на английском так много, что забудет украинский», — цитирует Чисору IFL TV.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. Бой британца Тайсона Фьюри с Усиком был назначен на 29 апреля, однако сорвался 25 марта.

3 апреля WBA подтвердила титульный бой украинца и британца Даниэля Дюбуа. WBA дала спортсменам 30 дней на подписание контракта на поединок.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал имя лучшего боксёра в мире на данный момент.